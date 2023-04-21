Онколог предупредил о «безобидном» заболевании, под которое может маскироваться рак груди

Фиброаденома, доброкачественная опухоль молочной железы, может встречаться у женщин в любом возрасте, рассказал Life заведующий онкохирургическим отделением клиники ЦКБ «РЖД-Медицина» на Будайской улице Владимир Воротников. Под нее иногда может маскироваться рак молочной железы на ранних этапах, предупредил он.

«Если образование начинает расти или менять форму, если в роду по линии матери и отца были злокачественные опухоли молочных желез или рака яичников, то женщина могла унаследовать генетическую мутацию. В таких случаях фиброаденому, как правило, рекомендуется удалять даже молодым девушкам до 25 лет», — объясняет врач.

По его мнению, минимизировать риски пациенткам старше 35 лет с таким диагнозом поможет операция. Эксперт предупредил, что после удаления фиброаденомы женщинам следует получить результат гистологического исследования, чтобы убедиться, что образование было действительно доброкачественным.

Воротников добавил, что фиброаденома, которая не болит и не беспокоит пациентку, может стать серьезным сигналом. По словам врача, для доброкачественных образований в молочной железе характерны болезненные ощущения, тогда как злокачественное образование на ранних стадиях, как правило, не вызывает боль.

Ранее главный онколог «СМ-Клиника», доктор медицинских наук Александр Серяков сообщил, что к факторам риска развития рака молочной железы у женщин в первую очередь относится наследственность.