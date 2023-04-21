Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Супруги Бугорковы признаны виновными в истязании и убийстве 5-летнего сына

close
100%
СК РФ по Краснодарскому краю

Суд в Краснодаре признал Алену и Сергея Бугорковых виновными в убийстве 5-летнего ребенка и совершении других насильственных преступлений в его отношении, сообщает Следком в своем Telegram-канале.

Следствие собрало достаточные для доказательства их вины сведения. Теперь установлено, что вдвоем они истязали сына Бугорковой, причинили вред его здоровью, а затем совершили и убийство. Мать признали виновной еще и в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей при жестоком обращением с несовершеннолетним.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что матери и отчиму предъявили обвинения в смерти 5-летнего сына женщины. Они забили ребенка массажером и проводом для зарядки. Его тело мужчина вывез в сумке в лес и закопал. После этого пара отправилась отдыхать на реку Кубань рядом с местом, где было спрятано тело, и позднее сообщила об исчезновении сына.

На момент знакомства с Сергеем Бугорковым, женщина уже имела двух детей, 5-летнего сына и 11-летнюю дочь. И до свадьбы с возлюбленным женщина полноценно не занималась их воспитанием. С марта по июнь 2022 года молодожены систематически избивали ее сына.

В мае мальчик получил средний вред здоровью в результате постоянных побоев, а 9 июня жители Краснодара не менее 38 раз ударили пострадавшего по голове и телу, а затем заснули. Ребенок ночью скончался. Останки погибшего нашли потом в лесополосе на берегу реки Кубань. 10 июня осужденный вместе с супругой с целью инсценировки пропажи ребенка отправился на природу, а затем женщина обратилась в полицию и заявила о якобы безвестном исчезновении сына. Причастность пары к убийству быстро установили и доказали.

Отчиму погибшего назначено наказание в виде 22 лет колонии строгого режима, а его подельница отправится в колонию общего режима на 18 лет.

До этого обвинения в истязании дочери были предъявлены жителю Краснокамска. Мужчина часто бил ребенка резиновым шлангом и ремнем.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях