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Минкульт Украины просит YouTube «прекратить интернет-деятельность» ЧВК «Вагнер»

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Евгений Биятов/РИА Новости

Глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что направил письмо исполнительному директору YouTube Нилу Мохану с просьбой «остановить интернет-деятельность» частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и принять конкретные меры по мониторингу в отношении нее. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«Обратился с официальным письмом к <...> Мохану», — указал глава ведомства.

Ткаченко сообщил, что через такие видеосервисы как TikTok и YouTube якобы происходит «популяризация» российских военных объединений, в том числе «Вагнера» и поблагодарил YouTube за беспристрастность в освещении «агрессии России против Украины».

«Мы считаем <...> недопустимым факт, когда самый большой в мире видеохостинг позволяет <...> рекламироваться на своей площадке [ЧВК «Вагнер»]», — написал он.

Ткаченко призвал остановить проявления «русской гибридной войны» во имя стабильности демократического мира и выразил уверенность, что руководство YouTube оперативно исправит ситуацию.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, комментируя свое обращение в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку деятельности YouTube и заблокировать его на территории России, заявил, что скоро это произойдет.

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