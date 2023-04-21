Москвич планировал развести в квартире огонь и приготовить еду, так как ему отключили свет

В Москве злостный неплательщик сообщил в экстренные службы, что собирается развести в квартире костер для приготовления пищи, так как ему отключили свет, сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, 50-летний Владимир Пронин, который раньше был исполнительным директора Фонда содействия сохранению русской культуры, три года не платил за электричество, поэтому коммунальные службы отключили ему свет. Тогда он позвонил во все экстренные службы и сообщил, что намерен развести в квартире, расположенной на Тишинской площади, костер и приготовить еду. Мужчина сказал, что если в результате его действий произойдет взрыв, то он не виноват.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Владимира Пронина забрали в отделение для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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