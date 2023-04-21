Врач рассказал, как справиться с чувством усталости после сна

Систематическое чувство усталости после сна может быть опасным, рассказал Life врач-невролог Сергей Длин. Чтобы избежать этого состояния, может помочь проверка температурного режима в квартире, а также коррекция режима сна.

«Если человек просыпается «разбитым», то самым банальным объяснением может быть неправильная температура в комнате, где он спит. Оптимально в ней должно быть 20–22 °C. Вторая причина — недостаточно темное помещение. Это лишь кажется вторичным, ведь именно в темноте вырабатывается гормон сна мелатонин. И, конечно, на сон и его глубокие фазы влияет ситуация, когда человек засыпает с телефоном», — сообщил эксперт.

По его словам, справиться с чувством усталости и положительно повлиять на сон также поможет физическая активность. Например, прогулка или небольшой бег. Если же эти действия не помогли, и человек не высыпается из-за внутренней тревожности, нервозности или даже депрессии, тогда ему нужно обратиться к специалисту.

«Если это становится такой хронической историей, то организм будет всегда фактически находиться в состоянии стресса. И этот стресс будет постоянно влиять и на работу гормональной системы, на работу надпочечников, на работу внутренних органов, в том числе желудочно-кишечного тракта. То есть со временем в организме может нарушиться целая цепочка и возникнут заболевания», — добавил Длин.

Ранее руководитель Центра медицины сна университетской клиники МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин рассказал «Газете.Ru», что мелатонин не является гормоном сна. По его словам, это вещество, сигнализирующее организму о том, что наступила ночь. При этом в некоторых случаях его прием может помочь справиться с бессонницей, а в других — усугубить ее.