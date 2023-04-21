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В Сбере показали фильм «Кукушка» о сотруднице службы поддержки

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Пресс-служба Сбера

В Сбере подвели итоги годового общего собрания акционеров за 2022 год. В завершение собрания был показан короткометражный фильм «Кукушка», в основу которого легла реальная история сотрудницы службы поддержки Сбера, сообщает пресс-служба банка.

По сюжету фильма сотрудница службы поддержки оказалась на связи с клиентами в экстренной ситуации и пришла им на помощь. Тем самым она помогла появиться на свет новому человеку — малышке, которую родители в честь сотрудницы Сбера назвали Екатериной.

«Это история операционистки, чья помощь вышла за пределы ее должностных обязанностей и оказалась решающей в жизни клиентки банка. Мы уверены, такими историями необходимо делиться с широкой аудиторией, чтобы оставаться по-настоящему своим для каждого из более чем 106 миллионов клиентов», — отметил генеральный директор «СберМаркетинг» Станислав Андреев.

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