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Фирму в Аргентине за один день ограбили воры, а затем полиция

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América TV

Туристическое агентство в Аргентине ограбили два раза за день, пишет Oddity Central. Сначала это были воры, а затем полиция.

Двое вооруженных грабителей ворвались в офис туристического агентства в Буэнос-Айресе и избили сотрудников, после чего скрылись с сотнями тысяч песо. Через 10 минут на место приехали полицейские, устроившие погоню за преступниками. Именно тогда один из работников заметил, что пропал еще один мешок с деньгами.

После звонка в отделение полиции оператор сообщил, что в протоколе, составленном офицерами, сумка с деньгами не упоминается. Однако благодаря камерам видеонаблюдения было установлено, что сотрудники тоже совершили ограбление и надеялись остаться незамеченными.

Полицейские были задержаны, а деньги нашли в доме одного из подозреваемых офицеров. На данный момент они содержатся под стражей и ждут решения суда.

Ранее американец специально ограбил банк на $1, чтобы сесть в тюрьму.

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