В Кузбассе женщина отказалась дать сожителю деньги на алкоголь и погибла от ножевых ранений

Жительница Кузбасса получила смертельные ножевые ранения, отказавшись дать деньги своему сожителю, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.

Ранее судимый 45-летний мужчина жил вместе с 50-летней женщиной в Калтане. В декабре 2022 года пара поссорилась, когда россиянка не дала обвиняемому денег на покупку алкогольных напитков. Женщина замахнулась на сожителя ножом, но он выхватил у нее оружие и нанес потерпевшей несколько ударов в область грудной клетки и живота.

Затем мужчина, смирившийся с отсутствием спиртного в доме, отправился спать, а утром обнаружил, что его подруга мертва. Он решил, что сможет скрыть факт преступления и перенес тело погибшей в заброшенный дом, однако спустя некоторое время все же признался в содеянном своей знакомой, а та в свою очередь обратилась в правоохранительные органы.

Уточняется, что когда виновнику были предъявлены обвинения, он стал сотрудничать со следствием, полностью признал свою вину и был заключен под стражу. В настоящий момент материалы дела направлены в суд для дальнейшего разбирательства.

Ранее житель Югры получил 10 лет колонии за 10 ударов ножом и смерть сожителя своей бывшей жены.