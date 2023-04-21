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В отеле Петербурга нашли тело частного детектива, якобы напавшего перед смертью на экс-супругу

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Частный детектив напал на бывшую жену, когда она заходила в номер, а затем связал ее и ушел. О подробностях истории рассказывает «Фонтанка».

Поздним вечером 20 апреля у ресепшн гостиницы на улице Академика Павлова в Петроградском районе Санкт-Петербурга появилась женщина со связанными руками. Она заявила, что ей удалось сбежать от бывшего мужа, который перед этим удерживал ее в номере, а теперь собирается покончить с собой.

Персонал отреагировал на сообщение постоялицы, однако служащие уже нашли лишь тело указанного мужчины, 51-летнего частного детектива. Его обнаружили в другом номере. Детектив лежал на кровати, а дверь в помещение была открыта.

Сегодня полиция установила некоторые обстоятельства произошедшего. Погибший заселился в отель в день своей смерти. Там с декабря 2022 года проживала его бывшая жена, 46-летняя косметолог. По некоторым данным, она не разглашала свое местонахождение и переехала в гостиницу после развода.

В девять часов вечера четверга она стояла на пороге номера, но в этот момент бывший муж напал на нее сзади и втолкнул внутрь. Воспользовавшись скотчем, он связал ей руки, ноги и заклеил рот. Затем он запер дверь снаружи и ушел из комнаты без всяких объяснений. Спустя некоторое время женщина освободилась от скотча и перелезла в соседний номер через балкон. После чего добралась до администратора отеля, а тот уже вызвал стражей порядка.

В настоящее время к делу подключились органы СК по Санкт-Петербургу.

Ранее британец убил жену, узнав о ее измене, и их общую 12-летнюю дочь.

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