Американке ампутировали конечности из-за дымовой машины на концерте

Женщине из США ампутировали конечности из-за дымовой машины на концерте, пишет LADBible. Американка вдохнула дым и занесла в организм инфекцию.

22-летняя Эвелин Дэвис рассказала, что пошла на концерт, а через несколько дней почувствовала себя плохо. У нее появилась сильная усталость, а затем поднялась высокая температура и началась лихорадка. Состояние американки резко ухудшилось, и ее срочно доставили в больницу.

У Эвелин диагностировали сепсис и пневмонию, она впала в кому на 16 дней, после чего у нее случился полный отказ органов.

«У меня были очень дикие сны, когда я была в коме. Мне снилось, что я была на пляже с Ким Кардашьян и ела кучу фруктов. Как только я очнулась, почувствовала, что с моими конечностями что-то не так, потому что они были совершенно черными и холодными», — вспоминает Эвелин.

Врачи сказали Дэвис, что она заразилась на концерте, вдохнув дым — вероятно, в нем были бактерии легионеллы. Спустя месяц, проведенный в больнице, американку перевели в реабилитационный центр, где она пробыла еще три месяца, учась жить с протезами.

У Эвелин большие надежды на будущее — она хочет поступить в автошколу, стать моделью и пойти учиться на социального работника.

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