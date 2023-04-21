В Москве неизвестные разбили лобовое стекло Rolls-Royce самокатами и оставили их на машине

Rolls-Royce пострадал от действий пользователей сервиса по аренде электросамокатов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Автомобиль представительского класса был припаркован на ночь неподалеку от станции метро «Смоленская» в центре столицы. Утром владелец машины обнаружил, что на капоте и багажнике его авто лежат электросамокаты, а рядом разбросаны еще несколько двухколесных средств передвижения.

В результате хулиганских действий со стороны задержанного сотрудниками ППС лобовое стекло люксовой машины получило глубокую трещину. Патрульные остановили его на рассвете и увезли в ОВД.

Ранее 86-летняя пенсионерка из Москвы едва не погибла из-за загоревшегося электросамоката.

До этого в Париже прошло голосование о запрете использования электросамокатов в черте города.