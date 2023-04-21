Вице-президент «Чистой линии»: музей мороженого законно работает с проектом «Пушкинская карта» с 2021 года

Музей мороженого, расположенный в башне «Федерация Восток», сотрудничает с проектом «Пушкинская карта» законно уже не первый год. Об этом вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов рассказал «360». Ранее telegram-канал Mash опубликовал информацию о том, что бывшего замминистра культуры Ольгу Ярилову обвинили в растрате 125 млн бюджетных рублей, потому что она включила «Самый высокий музей мороженого в мире» в список возможных для посещения по «Пушкинской карте» мест.

По словам представителя «Чистой линии», музей начал работать еще до появления проекта, сейчас его посетителями могут стать все желающие, в том числе и студенты по «Пушкинским картам».

«В сентябре 2021 года управляющий оператор нашего проекта подал электронную заявку на включение Музея мороженого в реестр проектов «Пушкинская карта». Примерно через месяц, в конце октября 2021 года было получено положительное заключение экспертного совета», — сказал Бениаминов.

Вице-президент отметил, что после этого студентам дали право покупать билеты в рамках программы «Пушкинская карта». Он добавил, что музей мороженого продолжает работать и доступен для посещения всех желающих, как и раньше.

20 апреля Басманный суд Москвы принял решение заключить под стражу бывшего заместителя министра культуры России Ольгу Ярилову до 16 июня. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями по части 3 статьи 285 УК РФ. Официально пока не сообщалось, какое именно преступление экс-чиновница могла совершить, и какой ущерб оно за собой повлекло.