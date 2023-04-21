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Mash: фанаты блогера Лизогуба массово звонят в полицию и сообщают о собственном похищении

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Евгений Лизогубенко/VK

В полицию Москвы стали регулярно поступать ложные сообщения от малолетних фанатов блогера о похищении с его стороны, сообщает Mash.

Ранее деятельность Жени Лизогуба пообещали проверить в СК. Одним из поводов проверки стали несколько видеороликов в его блоге. На видео он общается с несовершеннолетними блогершами — 16-летней Фросей и 14-летней Миланой Некрасовой, после чего говорит, что предпочитает девочек помладше.

Затем столичная полиция столкнулась со шквалом ложных сообщений о похищениях, якобы организованных объектом доследственной проверки. Оказалось, что так работникам силовых структур решили отомстить возмущенные фанаты автора контента. Полицейские отрабатывают гражданские обращения, поступающие от них, однако теперь правоохранители обещают устанавливать личность всех заявителей, чтобы впоследствии привлечь их к ответственности по уголовной статье о заведомо ложном доносе.

До этого в Челябинске женщину оштрафовали за ложное заявление об изнасиловании на 30 тысяч рублей.

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