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Консульство РФ в Пусане: поиски пропавших с загоревшегося российского судна продолжаются

Генеральное консульство России в Южной Корее заявило, что поиски четырех пропавших членов экипажа российского рыболовецкого судна, загоревшегося у берегов Южной Кореи, продолжаются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство.

«Генеральное консульство находится в постоянном контакте с местными властями», — отметили российские дипломаты.

Ранее пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко сообщал, что 19 членов экипажа судна «Калтан», которое загорелось у южнокорейского Ульсана, доставили на берег. Двое спасенных помогают искать четверых пропавших в ходе инцидента моряков. Кравченко заявил, что двое эвакуированных получили незначительные ожоги, остальные моряки обошлись без повреждений.

До этого представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры заявлял, что загоревшееся у южнокорейского Ульсана судно является российским судном «Калтан» из Владивостока. Он отмечал, что пожар продолжают тушить.

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