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В Норвегии женщина обнаружила клад времен викингов в подвале дома

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Shutterstock

В норвежском Валдресе женщина нашла клад в подвале дома своих родителей, сообщил Муниципалитет округа Иннландет.

Грета Марго Серум убирала в подвале, когда увидела 32 железных слитка. Она обратилась к специалистам, чтобы узнать о ценности предметов. По предварительным данным, данную находку эксперты отнесли ко временам викингов или Раннего Средневековья.

Портал NRK отмечает, что слитки находились в доме с 1980-х годов. Эти бруски нашел отец Греты, когда копал колодец, а после оставил металлические изделия в подвале.

Эксперты полагают, что 1 тыс. лет назад кто-то закопал эти слитки, чтобы забрать позже, но не сделал этого. Вес каждого бруска около 50 гр. Специалисты допустили, что они могли использоваться в качестве денег.

Ранее в Норвегии был найден самый древний в мире рунический камень.

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