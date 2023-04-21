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Диетолог предупредила о наборе веса из-за кофе

Диетолог Ефимова заявила, что добавление в кофе сливок или сиропа приведет к набору веса

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Pexels

Врач-диетолог Анастасия Ефимова рассказала агентству «Прайм», что употребляя кофе с сахаром, сливками и сиропом, человек может быстро набрать вес.

Она отметила, что если в кофе добавить сиропы или жирное молоко, то напиток превращается в настоящий десерт. В частности, в латте с сиропом содержится около 200 калорий.

По ее словам, две-три таких чашки кофе с добавками в день могут существенно повысить суточную калорийность рациона. Диетолог порекомендовала пить кофе без или с минимальным количеством сахара.

«К увеличению веса ведет не конкретный продукт, а потребление большего количества калорий, чем нужно», — добавила специалист.

Ранее терапевт и диетолог медцентра «СМ-Клиника» Елена Тихомирова посоветовала пить не более четырех чашек кофе в день.

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