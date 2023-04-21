Загоревшееся у берегов Южной Кореи судно приписано к порту Владивосток

У южнокорейского Ульсана загорелось российское судно «Калтан» из Владивосток, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Собеседник агентства сообщил, что в данный момент Приморской и Сахалинской транспортными прокуратурами проводится проверка по факту возгорания 21 апреля на судне «Калтан». Отмечается, что его судовладельцем является ООО «Дальрыбпром», который находится в 30 милях от морского порта Пусан.

Представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры указал, что сейчас идет спасательная операция и продолжается ликвидация пожара. По предварительной информации, удалось эвакуировать 21 члена экипажа.

«Прокуроры дадут оценку соблюдению ответственными лицами требований пожарной безопасности и законодательства о безопасности мореплавания», — добавил он.

Ранее агентство Yonhap сообщало, что в водах Южной Кореи загорелось российское рыболовное судно, четверо моряков пропали. Инцидент произошел у южнокорейского города Ульсан. На борту судна на момент начала пожара находились 25 человек.