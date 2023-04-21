Юрист рассказал, каким должен быть идеальный договор аренды квартиры

Идеальный договор аренды квартиры должен обладать минимальным обязательным набором условий, которые дадут безопасность как арендатору, так и арендодателю. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист и руководитель юридического отдела «Единого Цента Защиты» Андрей Горин.

По словам эксперта, при заключении договора обе стороны должны быть в равной степени защищены его условиями.

«В договоре аренды, согласно законодательству, обязательно должны быть прописаны стороны договора и их реквизиты – как минимум паспортные данные и сведения о прописке. Также должен быть указан адрес квартиры и правоустанавливающий документ на объект недвижимости, согласно которому арендодатель имеет право сдавать его в аренду. Обязательным пунктом также являются условия оплаты аренды: сумма, дата платежа», – сообщил юрист.

Также в договоре должен быть указан срок его действия. Договор аренды может быть бессрочным или же заключен более чем на 12 месяцев. В последнем случае договор подлежит обязательной регистрации. Иные пункты договора указываются на усмотрение сторон, к их содержанию законодательство не выдвигает жестких требований, но с точки зрения безопасности стоит учесть еще несколько факторов.

«Первый фактор: указание суммы залога, если арендодатель сдает квартиру с мебелью, бытовой техникой и иным имуществом. В договоре должно быть прописано, что бремя ответственности за сохранность вещей, предоставляемых вместе с арендуемым помещением, несет арендатор. При этом необходимо составить опись всех вещей, которые подлежат сохранению. В описи арендатор должен зафиксировать все недостатки и повреждения имущества, чтобы по окончании договора не быть за них ответственным», – предостерег Андрей Горин.

Следует сторонам и предусмотреть в договоре пункт, согласно которому будет указано за чей счет и каким образом будут устранятся поломки и мелкий ремонт помещения. Важным пунктом договора является также ответственность арендатора по оплате в срок, предусмотрение неустойки за просрочку оплаты и принудительное расторжение договора в одностороннем порядке в случае неоплаты со стороны арендатора.

«Не помешает в договоре и прописать список лиц, проживающих совместно с арендатором, чтобы исключить возможность арендатора бесконечно подселять в квартиру других людей, а также возможность или невозможность сдачи квартиры в субаренду», – рассказал эксперт.

К качеству ответственности арендатора стоит также прописать что он, проживая в квартире, должен соблюдать законодательство, например, режим тишины, а также не использовать помещение не по назначению, устраивать вечеринки и прочее.

«Арендатор с помощью договора также может защититься от внезапных визитов арендодателя или его доверенных лиц пунктом договора который будет предусматривать ограниченное количество визитов в течение месяца арендодателем. Обычно указывают не более 1-2 раз в месяц с предварительным предупреждением арендатора за сутки», – объяснил юрист Горин.

Важным пунктом договора также является порядок его расторжение, в том числе в одностороннем порядке.

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