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Московский Политех перевел на дистанционку 11 групп из-за заболевшего корью студента

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Московский политехнический университет перевел 11 групп студентов на дистанционное обучение из-за вспышки кори. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

В университете рассказали, что формат обучения временно сменился у тех групп, студенты которых контактировали с заболевшим. Отмечается, что других случаев инфицирования на настоящий момент не выявлено.

Сейчас зараженный корью студент находится в больнице. Администрация вуза добавила, что обучающиеся и преподаватели могут вакцинироваться в стенах учреждения.

Ранее стало известно, что в Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС были два выявленных случая с подозрением на корь, но они не подтвердились.

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