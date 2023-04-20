Евроконтроль обвинил «пророссийских хакеров» в кибератаке на свой сайт

Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) сообщила, что ее сайт атаковали «пророссийские хакеры», передает газета The Wall Street Journal.

По информации ведомства, ресурс подвергается атаке с 19 апреля, что привело к перебоям в его работе и доступе.

Представитель Евроконтроля отметила, что ведомство приняло защитные меры и инцидент никак не отразился европейской авиации. Однако, по ее словам, пострадала внутренняя и внешняя коммуникация, и около 2000 сотрудникам пришлось перейти на сервис WebEx и другие коммерческие инструменты для связи.

Ранее в Финляндии заявили, что сайты финского парламента и премьер-министра страны Санны Марин подверглись хакерским атакам. Также на кибератаки пожаловался оператор транспорта столичного региона страны HSL.