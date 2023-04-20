РЕН ТВ: петербургскую гей-пару убили и расчленили в Бостоне

В США нашли расчлененные останки двоих петербуржцев. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Тела 28-летнего фотографа Павла Векшина и 37-летнего IT-специалиста Кирилла Щукина, которые находились в романтических отношениях, нашли на одном из складов в Бостоне. По данным источника, россияне перестали выходить на связь еще в конце марта.

В апреле петербуржцев объявили пропавшими без вести. Вскоре правоохранителям удалось найти их останки. В жестокой расправе над партнерами подозревают их общего знакомого, который какое-то время проживал вместе с ними.

Ранее стало известно, что житель Екатеринбурга проснулся от ударов ножом в спину от соарендатора.