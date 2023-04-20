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Сбер научит искусственный интеллект принимать решения по девелоперским проектам

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Пресс-служба Сбера

Сбер цифровизирует принятие решение по финансированию девелопера, что позволит уже к концу 2023 года тратить на это менее 5 дней, а в 2024 году согласовывать данные за секунды. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов на конференции «Время изменений: новые вызовы в отрасли и перспективы развития».

По словам Анатолия Попова, Сбер активно цифровизуется. Он отметил, что раньше применялся норматив от Банка России, обязывающий компанию рассматривать и принимать решение по девелоперскому проекту за два месяца, но специалисты Сбера научились делать эту работу за месяц. Теперь перед Сбером стоит задача сократить срок принятия решения до 5 дней.

Он уточнил, что это первый и важнейший приоритет компании во внедрении ИИ для отрасли жилой недвижимости.

«В ближайшее время мы должны завершить эту работу. К концу года начнем принимать первые решения. В 2024 году перейдем полностью на эту технологию и будем принимать решение за секунды с минимальным влиянием человека», — сообщил председатель правления Сбера.

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