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РЕН ТВ: экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову обвиняют в хищении 125 млн рублей

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Павел Бедняков/РИА Новости

Бывшего заместителя министра культуры Ольгу Ярилову, задержанную накануне в Москве, обвиняют в хищении 125 млн бюджетных рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, экс-чиновницу уличили в незаконной трате 125 млн рублей посредством включения «Самого высокого музея мороженого в мире» в список возможных для посещения по «Пушкинской карте» мест. Несмотря на то, что музей, расположенный в одной из башен Москва-сити, не является объектом культуры, школьники могли оплатить вход в него по «Пушкинской карте».

Напомним, о задержании Яриловой стало известно вечером 19 апреля. Чиновницу заподозрили в злоупотреблении полномочиями и хищении средств при реализации госпрограммы «Пушкинская карта». Позже Басманный районный суд Москвы удовлетворил запрос следователя и избрал для Яриловой меру пресечения в виде заключения под стражу.

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