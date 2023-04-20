В США спасли «самого толстого кота в мире», пишет Mirror. Он весит столько же, сколько пятилетний ребенок.

Вес кота по кличке Патч составляет 18 кг. Из-за этого животное посадили на строгую диету. Все это время питомец жил со старым владельцем, который и довел его до такого состояния. Зоозащитники забрали животное у мужчины и поместили в приют, где за ним будут наблюдать ветеринары.

«Ну а пока мы восхищаемся его обжорским телом», — добавили в приюте.

Волонтеры добавили, что у Патча уже образовалась целая армия фанатов, которые хотят забрать его к себе. Однако будущему владельцу придется предоставить обязательства, что он поможет коту вернуться к нормальному весу.

Ранее в Великобритании в приюте впервые вылечили страдающего от алкоголизма лабрадора. Удалось установить, что перед сном владелец оставлял в свободном доступе алкогольные напитки, которые допивала собака.