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Врач Мясников призвал не запоминать новые подштаммы коронавируса из-за его частой мутации

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China Daily/Reuters

Названия и маркировку новых штаммов и подштаммов коронавируса, включая ранее выявленный «арктур», не стоит запоминать, потому что заболевание будет мутировать раз в три-четыре месяца. Такое убеждение высказал телеведущий и заслуженный врач России Александр Мясников в беседе с «Общественной службой новостей».

Эксперт отметил, что «арктур», или «arcturus» является «двоюродным братом» «кракена». Недавно он попал в список Всемирной организации Здравоохранения (ВОЗ), где указано, что он может являться потенциальным лидером среди возбудителей коронавируса.

«Новый «арктурус» несмотря на то, что только появился, уже приносит 7% заболеваний и занял второе место. Им легче заразиться, но опасности меньше. Как и его кузен «кракен» он является простым ОРЗ», — сказал Мясников.

Однако опасность вируса сохраняется для людей из группы серьезного риска, отметил врач. Он также добавил, что эволюция штаммов коронавирусов сейчас идет в сторону большей заразности и меньшей тяжести заболевания.

Ранее врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал «Газете.Ru», что появление нового подштамма коронавируса, который будет отличаться патогенностью, а не заразностью, маловероятно.

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