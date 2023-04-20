В МВД рассказали об обнаруженных в московском СДЭК «подозрительных предметах»

Подозрительные предметы, которые были найдены в помещении компании СДЭК на северо-востоке Москвы, не представляют опасности, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД.

Ранее сообщалось, что в Москве оцепили отделение транспортной компании СДЭК из-за подозрительной посылки. Предполагалось, что в ней могла находиться статуэтка с самодельным взрывным устройством.

По словам источника, сообщение о подозрительных предметах в помещении организации на Стартовой улице поступило в полицию. На место прибыли специалисты.

«В ходе работы установлено, что проверяемые предметы никакой опасности не представляют», — сказал собеседник.

Другой источник сообщил агентству, что «подозрительными предметами» оказались статуэтки, которые нашли в пункте выдачи СДЭК.

По данным Telegram-канала 112, в посылке был очередной бюст, получателем которого значится военный корреспондент Константин Исаев.

Утром 19 апреля военный эксперт Константин Сивков сообщил, что он получил по почте подозрительную посылку, в которой оказался бюст маршала Жукова. Он вспомнил, что в похожей статуэтке была бомба, после взрыва которой скончался в начале апреля военкор Владлен Татарский. В связи с этим Сивков обратился в полицию. Такие же бюсты получили еще несколько российских политологов и военных экспертов. Взрывчатки внутри не обнаружили, все бюсты разослал ульяновский предприниматель, получивший анонимный заказ в соцсетях. Адресаты не исключили, что таким образом Киев пытается запугать тех, кто активно поддерживает военную спецоперацию России на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».