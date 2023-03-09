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Детский сад эвакуировали из-за пожара в частном доме

Mash: в Хабаровске эвакуировали детский сад из-за пожара в трехэтажном частном доме

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Depositphotos

В Хабаровске эвакуировали детский сад из-за пожара в частном доме.

Трехэтажная постройка загорелась на Федеративной улице в Краснофлотском районе края, пишет Telegram-канал Amur Mash.

Пламя быстро распространилось по этажам и захватило крышу. Здание было пустующим, на место прибыли пожарные.

Рядом находится детский сад № 122. Пламя сносило ветром в его сторону.

Все сотрудники и воспитанники были эвакуированы. Их разместили в ближайшем ДК.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области во время пожара погибла мать с несовершеннолетним сыном.

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