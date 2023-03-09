Детский сад эвакуировали из-за пожара в частном доме

В Хабаровске эвакуировали детский сад из-за пожара в частном доме.
Трехэтажная постройка загорелась на Федеративной улице в Краснофлотском районе края, пишет Telegram-канал Amur Mash.
Пламя быстро распространилось по этажам и захватило крышу. Здание было пустующим, на место прибыли пожарные.
Рядом находится детский сад № 122. Пламя сносило ветром в его сторону.
Все сотрудники и воспитанники были эвакуированы. Их разместили в ближайшем ДК.
Ранее сообщалось, что в Вологодской области во время пожара погибла мать с несовершеннолетним сыном.