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Муж писательницы Донцовой Александр умер после продолжительной болезни

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Летопись Московского университета

Российский психолог, муж писательницы Дарьи Донцовой Александр скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщила бренд-менеджер автора детективов в Telegram-канале.

Согласно сообщению, Александр Донцов умер после тяжелой и продолжительной болезни.

«О месте и дате отпевания будет сообщено позднее. Агриппина Аркадьевна (Дарья Донцова. — «Газета.Ru») временно не будет присутствовать в соцсетях», — сообщила бренд-менеджер писательницы.

Александр Донцов являлся профессором факультета психологии МГУ, доктором психологических наук, академиком РАН. Основной областью его научных интересов была психология малых групп и коллективов, межличностных отношений и массового сознания. Он также является автором экспериментальной теории мотивационно-ценностного единства коллектива.

В июне 2022 года Дарья Донцова рассказывала о ходе лечения ее супруга, страдавшего от онкологического заболевания. Мужчина боролся с раком кишечника.

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