Друг пациента реабилитационного центра в Саратове рассказал, что тот должен был вернуться домой за три недели до гибели

Житель Саратова Руслан Мансуров, погибший, по данным СМИ, из-за истязательств в реабилитационном центре «Новая жизнь», должен был вернуться домой за три недели до своей смерти, но оставался там добровольно. Об этом «Газете.Ru» сообщил друг погибшего. Мужчина предположил, что погибшего могли запугать, поэтому Мансуров не жаловался на условия в реабилитационном центре.

«Это мой друг, с 1 класса вместе учились. Он остался там по своей воле, хотя должен был приехать домой за три недели до случившегося, как я понял. Жалоб не поступало. Да какие жалобы, это же бешенные деньги. Я думаю, настолько запугали его, поэтому он там и остался. Чем больше он там проводил времени, тем больше его родители платили денег», — сказал он.

Еще один друг погибшего Максим рассказал «Газете.Ru», что Мансуров не в первый раз проходил лечение в центре «Новая жизнь». По его словам, родственникам погибшего заявили, что причиной смерти мужчины стало кровоизлияние в мозг.

«Он особо ничего не говорил про это место. Насколько я знаю, он там не в первый раз, и когда выходил, ничего об условиях не говорил. Рассказывал, что иногда голова болела и все. После лечения переставал употреблять, но на некоторое время. Тело привезли из морга, родственникам сказали, что причиной смерти стало кровоизлияние в мозг», — сообщил он.

8 марта Telegram-канал Shot сообщил, что в саратовском реабилитационном центре «Новая жизнь» скончался 25-летний пациент. Его тело нашли на морозе завернутым в ковер. По данным канала, 25-летний Руслан Мансуров регулярно подвергался истязательствам со стороны семи пациентов, а также директора реабилитационного центра и его консультанта. Мужчину постоянно избивали, связывали и приковывали к кровати, а также заворачивали в ковер. Уточняется, что начальство и некоторые постояльцы ранее были судимы.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела за причинение смерти по неосторожности и незаконное лишение свободы. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.