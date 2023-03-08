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В Санкт-Петербурге 17-летняя школьница получила ожог глаз и век после наращивания ресниц

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Shutterstock

В Санкт-Петербурге 17-летняя девушка получила химические ожоги глаз и век после процедуры по наращиванию ресниц, сообщает 78.ru в официальном Telegram-канале.

По словам школьницы, во время проведения процедуры по наращиванию ресниц она почувствовала боль и жжение в глазах. Мастер признала, что у девушки покраснело лицо, однако не увидела в этом ничего страшного.

После процедуры потерпевшая обратилась в больницу. Там у нее диагностировали химический ожог глаз и век.

Через сутки школьнице стало хуже. Она заметила, что перестала четко видеть. Тогда потерпевшая снова обратилась к врачу-специалисту, который диагностировал у нее падение зрения до 0,8. Примечательно, что незадолго до инцидента девушка обращалась к офтальмологу, который ей выдал справку об идеальном зрении.

Ранее петербурженка получила некроз кожи лица и ожоги после косметической процедуры.

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