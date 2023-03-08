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СБУ сообщила о блокировке сети Telegram-каналов, оповещавших о раздаче повесток на Украине

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Moritz Wolf/Global Look Press

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о блокировке сети из 26 Telegram-каналов, оповещавших жителей семи областей Украины о местах раздачи повесток. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает агентство, аудитория Telegram-каналов насчитывала более 400 тысяч подписчиков. В первую очередь заблокированные ресурсы «сливали» актуальные места вручения повесток военнообязанным и призывали их скрываться от представителей военкоматов.

Уточняется, что каналы публиковали информацию об облавах на призывников жителей Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновецкой, Киевской, Львовской и Одесской областей. Согласно сообщению в Telegram-канале СБУ, следователи предъявили обвинения шести администраторам сообществ за препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ) и другим военным формированиям. За это им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором работники военкомата в Одессе перемещались по городу на электросамокатах.

В конце февраля советник министра обороны Украины Юрий Сак заявлял в интервью агентству Bloomberg, что в армию страны могут мобилизовать еще больше людей. 19 февраля действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине было продлено еще на три месяца.

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