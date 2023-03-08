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В Литве переименуют Литературный музей Пушкина в музей поместья Маркучяй

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Alma Pater/Wikimedia Commons

Власти Вильнюса приняли решение о переименовании Литературного музея Пушкина в музей поместья Маркучяй. Об этом сообщает пресс-служба городского самоуправления.

Решение было принято единогласно.

«В завещании последней владелицы усадьбы Варвары Пушкиной видим, что именно так она эту свою собственность и называла», — подчеркнули авторы инициативы о переименовании музея.

«На территории Вильнюса у нас есть несколько замечательных усадеб — Веркю, усадьба Тракай-Воке, и у нас есть очень красивая усадьба Маркучяй, которая в какой-то момент получила ореол музея русской литературы и была названа в честь Александра Пушкина в связи с родственными связями владельцев. Мы перезагружаем эту историю, возвращаясь к историческому названию, использовавшемуся в начале XX века. Здесь по-прежнему будут представлены основные моменты литовско-русской культуры, но будут и дополнительные мероприятия», — заявил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

В 1899 году в имение Маркучяй переехала жить Варвара Пушкина — жена сына поэта Григория. После ее смерти в 1940 году по ее воле в 1948 году в усадьбе был открыт первый в Вильнюсе литературный музей — он и получил имя в честь русского поэта Александра Пушкина.

Ранее сообщалось, что власти Киева решили переименовать музей Пушкина в «Усадьбу на Кудрявке».

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