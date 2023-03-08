Shot: в саратовском реабилитационном центре умер пациент, которого избили и завернули в ковер

В саратовском реабилитационном центре «Новая жизнь» скончался 25-летний пациент. Его тело нашли на морозе завернутым в ковер, сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным источника, 25-летний Руслан Мансуров регулярно подвергался истязательствам со стороны семи пациентов, а также директора реабилитационного центра и его консультанта. Уточняется, что начальство и некоторые постояльцы ранее были судимы.

Было установлено, что потерпевшего постоянно избивали, связывали и приковывали к кровати. Кроме этого, мужчину заворачивали в ковер. В один из дней в таком виде его вынесли на мороз. Чтобы Руслан Мансуров не смог выбраться, ковер заклеили скотчем. Через несколько часов мужчина скончался от переохлаждения.

Тело было отправлено на экспертизу, которая установила, что у погибшего множественные ссадины на лице, запястьях и голенях.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела за причинение смерти по неосторожности и незаконное лишение свободы. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

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