Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Shot: в саратовском реабилитационном центре умер пациент, которого избили и завернули в ковер

close
100%
Shutterstock

В саратовском реабилитационном центре «Новая жизнь» скончался 25-летний пациент. Его тело нашли на морозе завернутым в ковер, сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным источника, 25-летний Руслан Мансуров регулярно подвергался истязательствам со стороны семи пациентов, а также директора реабилитационного центра и его консультанта. Уточняется, что начальство и некоторые постояльцы ранее были судимы.

Было установлено, что потерпевшего постоянно избивали, связывали и приковывали к кровати. Кроме этого, мужчину заворачивали в ковер. В один из дней в таком виде его вынесли на мороз. Чтобы Руслан Мансуров не смог выбраться, ковер заклеили скотчем. Через несколько часов мужчина скончался от переохлаждения.

Тело было отправлено на экспертизу, которая установила, что у погибшего множественные ссадины на лице, запястьях и голенях.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела за причинение смерти по неосторожности и незаконное лишение свободы. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Мурманске подростки ворвались в квартиру супругов и жестоко избили их.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть