Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кадыров опасется, что украденный у него конь попадет в дурные руки

Глава Чечни Кадыров оценил украденного у него в Чехии жеребца в $10 млн

close
100%
darhorse.cz' class="item-image" >
darhorse.cz

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что стоимость украденного у него в Чехии чистокровного английского жеребца Зазу СМИ занизили до $18 тысяч, в то время как его реальная цена составляет порядка $10 млн. Заявление было опубликовано в его Telegram-канале.

«Попрошу не принижать ценность моего скакуна. СМИ, со слов властей, объявили его стоимость в $18000. Наверняка это искусственное занижение связано с какими-то финансовыми махинациями ответственных за его содержание и уход, только вот чистокровный Зазу стоит не менее $10 млн. Теперь, узнав его настоящую цену, кто-то хорошо нагреет руки», — заявил глава Чечни, выражая опасения, что животное «может попасть в плохие руки».

Кадыров отметил, что жеребец «стал первой жертвой» направленных против него санкций еще в 2014 году и «взял на себя этот первый гнусный удар со стороны демократического Запада».

Ранее сообщалось, что конь был украден 3 марта, власти и СМИ узнали об этом спустя три дня.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть