Кадыров опасется, что украденный у него конь попадет в дурные руки

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что стоимость украденного у него в Чехии чистокровного английского жеребца Зазу СМИ занизили до $18 тысяч, в то время как его реальная цена составляет порядка $10 млн. Заявление было опубликовано в его Telegram-канале.

«Попрошу не принижать ценность моего скакуна. СМИ, со слов властей, объявили его стоимость в $18000. Наверняка это искусственное занижение связано с какими-то финансовыми махинациями ответственных за его содержание и уход, только вот чистокровный Зазу стоит не менее $10 млн. Теперь, узнав его настоящую цену, кто-то хорошо нагреет руки», — заявил глава Чечни, выражая опасения, что животное «может попасть в плохие руки».

Кадыров отметил, что жеребец «стал первой жертвой» направленных против него санкций еще в 2014 году и «взял на себя этот первый гнусный удар со стороны демократического Запада».

Ранее сообщалось, что конь был украден 3 марта, власти и СМИ узнали об этом спустя три дня.