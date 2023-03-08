Росгвардейцы поздравили с 8 марта жительниц Скадовского муниципального округа

Бойцы Росгвардии Скадовского муниципального округа поздравили с наступающим Международным женским днем жительниц региона, сообщает Telegram-канал «Таврия. Новости Херсонской области».

Отмечается, что акцию провели совместно с Министерством молодежной политики и спорта Херсонской области.

«С теплыми пожеланиями военнослужащие дарили девушкам цветы. Их вручали как обычным прохожим дамам, так и работницам государственных учреждений», — говорится в сообщении.

Представитель Министерства молодежной политики и спорта Херсонской области Евгений Стародубцев также принял участие в праздничном мероприятии.

«Поздравили с наступающим 8 марта наших женщин и пожелали им всего самого лучшего. Пусть они будут всегда красивые, прекрасные, замечательные. Чтобы всегда было мирное небо над головой», — сказал он.