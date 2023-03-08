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Врачи рассказали о состоянии якобы отравившегося мухоморами депутата Терехова

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Александр Натрускин/РИА Новости

Состояние депутата заксобрания Красноярского края Дениса Терехова, который якобы отравился мухоморами, тяжелое. Об этом сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Накануне сообщалось, что 44-летнего Терехова в тяжелом состоянии забрали из многоэтажки на Кутузовском проспекте.

Врачи заявили, что Терехов находится в токсикологической реанимации.

«Состояние тяжелое, температура нормальная», — сообщили в медучреждении.

В заксобрании Красноярского края не смогли прокомментировать инцидент с Тереховым, указав, что им ничего об этом неизвестно.

Вместе с тем, как узнал Telegram-канал Baza, сотрудники правоохранительных органов допросят 27-летнюю девушку, которая находилось рядом с Тереховым во время отравления мухоморами.

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