Психолог объяснил, как рассказать ребенку, откуда берутся дети

Если неправильно объяснить ребенку, откуда берутся дети, у него может сформироваться нездоровое отношение к сексу и появиться чувство вины и страх, связанный с деторождением. Об этом «Газете.Ru» рассказал бизнес-психолог и клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский.

По словам эксперта, при возникновении у ребенка интереса к деторождению родителям стоит отбросить страхи и отвечать на вопросы максимально четко и ясно. Кроме того, информация должна формировать у ребенка правильное представление о своем поле и взаимоотношениях между людьми.

«Как показала практика, дети, которые вовремя получили ответ на свой щекотливый вопрос, вырастают более уверенными в себе. Они позже начинают половую жизнь, а также меньше подвергаются насилию», – сообщил психолог.

Он отметил, что часто, когда речь заходит о каких-то частях тела или сексе, непонимание ребенка того, что это такое, позволяет ему оставаться непоколебимым. Родителям же важно аккуратно объяснить, что эта тема щепетильна, а во взрослом мире об этом говорят лишь с самыми близкими людьми.

«Ни в коем случае не ругайте ребенка за подобные вопросы, это может сформировать нездоровое отношение к сексу. Помните, ребенок воспринимает тему деторождения как еще один аспект удивительного мира, а его представления отличаются от «взрослых», – рассказал Станислав Самбурский.

Он посоветовал в начале разговора поинтересоваться, что ребенок уже знает об этой теме, так как он мог уже «нахвататься» информации от сверстников.

«Если малышу 3-4 года, можно объяснить тему поверхностно. Расскажите о том, что ребенок формируется из сперматозоида и яйцеклетки, вырастает из семечка в мамином животе как дерево или цветок. Можно добавить, что ребенок в утробе мамы делает то же самое, что и другие дети – ест, спит, сосет большой палец. Такие детали сместят фокус на вещи, которые легче воспринимаются ребенком данного возраста и увлекут куда больше, чем возможные пикантные подробности», – рекомендовал эксперт.

Он отметил, что дети от 4-6 лет уже готовы к восприятию точных анатомических терминов. Поэтому, говоря с ребенком этого возраста, стоит остерегаться эвфемизмов и нелепых метафор, так как ребенок воспримет все буквально и просто ничего не поймет.

«Ребенок в возрасте от 7-8 лет достаточно взрослый для того, чтобы досконально понять процесс слияния материнской и отцовской клетки. Объясните, что в начале формируется эмбрион, а уже потом плод. Расскажите о том, что малыш растет как в аквариуме, а по истечению определенного времени оболочка лопается, а малыш через тоннель выплывает в «этот мир», – посоветовал психолог.

Необходимо также рассказать ребенку, что дети должны быть запланированы и желанны, а у мамы с папой должны быть силы, ресурсы и любовь для рождения и воспитания.

«В процессе диалога важно следить за вопросами малыша. Многие родители ошибочно воспринимают невинный интерес к миру за явный интерес к сексу и рассказывают сказки про ангелов и капусту. В итоге интерес ребенка не удовлетворяется, он начинает спрашивать об этом у чужих людей, у сверстников, а они, не факт, что донесут все правильно», – предостерег эксперт.

Могут навредить в разговоре и грубые слова или выражения – они пугают ребенка.

«Если ребенок был рожден посредством кесарева сечения, нужно объяснить это максимально мягко, не применяя слов «вырезали», и так далее. Нельзя так же формировать у малыша представление о том, что рожать мучительно больно. Ребенка может начать преследовать чувство вины, ведь именно он якобы стал причиной страданий мамы», – заключил психолог Станислав Самбурский.

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