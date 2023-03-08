Гастроэнтеролог назвал частую изжогу возможной причиной рака и болезней сердца

Часто изжога относится к функциональным заболеваниям желудочно-кишечного тракта, однако может свидетельствовать и о наличии тяжелых патологий. Например, быть симптомом желчнокаменной болезни, проблем с соединительной тканью и сердцем. Об этом «Газете.Ru» рассказал гастроэнтеролог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Андрей Якушев.

По словам эксперта, в большинстве случаев частая изжога является симптомом такого заболевания, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, когда забросы кислоты, щелочи из нижележащих отделов желудочно-кишечного тракта – прежде всего из желудка, а иногда и из двенадцатиперстной кишки, происходят в пищевод.

«Так как клетки пищевода не рассчитаны на взаимодействие с кислой агрессивной средой, они страдают. В результате возникает изжога. Если эти забросы случаются часто, происходит физиологическая, а у некоторых людей и патологическая регенерация – клетки делятся неправильно, возникает метаплазия – в пищеводе вследствие постоянного неблагоприятного воздействия вместо нормальных клеток образуются клетки, более характерные для других отделов желудочно-кишечного тракта, прежде всего для кишечника. Это состояние называется «пищевод Барретта», – рассказал гастроэнтеролог.

Он отметил, в таком случае, так как клетка уже развивается неправильно, следующее поколение клеток, при сохранении фактора, становится еще более неправильными. Поэтому «пищевод Барретта» является предраковым состоянием.

«Изжога свидетельствует о наличии рефлюксов, и может свидетельствовать о наличии «пищевода Барретта». Если не обращать на это внимания и не лечить, то может развиться рак пищевода, симптомом которого также является изжога», – предостерег Андрей Якушев.

Кроме того, по словам эксперта, изжога и боль за грудиной встречаются и при заболеваниях, не связанных с пищеводом. Например, при заболеваниях соединительной ткани есть такое состояние, как «склеродермия», когда соединительная ткань меняет свою структуру, становится более жесткой, менее эластичной и податливой. При этом поражается, в том числе, пищевод, который, отмечает врач, представляет собой что-то вроде трубки, которая имеет входное и выходное отверстие. При склеродермии выходное отверстие (то есть место перехода пищевода в желудок) сужается, а в результате пища проходит с трудом.

«Изжога и боль за грудиной могут свидетельствовать и о патологиях сердца или быть дополнительным симптомом желчнокаменной болезни. Появляется частая изжога и при обострении тяжелого хронического панкреатита и инфекционных отравлениях. Также изжога бывает ассоциирована с рядом других состояний, например с наличием изменений не только в пищеводе, но и в желудке. Например, при язвенной болезни, функциональной диспепсии. В таком случае изжога является не единственным симптомом, а одним из целого комплекса. Тем не менее, это происходит не вследствие поражения пищевода, а на фоне других заболеваний», – констатировал врач.

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