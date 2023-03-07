В Севастополе ревнивый иностранец изрезал жену ножом за отказ показать переписки

В Севастополе иностранный гражданин ранил свою супругу на почве ревности. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Инцидент произошел в квартире семьи в Ленинском районе. Правоохранители установили, что пьяный мигрант пытался вырвать из рук жены ее телефон. Женщина отказалась показывать свои переписки, и муж ударил ее ножом по лицу.

После этого пострадавшей удалось выбраться из квартиры и позвать на помощь соседей. Вскоре правоохранители задержали нападавшего, а сотрудники «скорой» доставили женщину в больницу.

По данным ведомства, иностранцу грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что житель Сызрани плеснул своей жене в лицо серную кислоту по пути в ЗАГС, где супруги планировали подписать документы о расторжении брака.