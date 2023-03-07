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Разведенной испанке присудили более €200 тысяч за работу по дому во время брака

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Depositphotos

В испанской провинции Малага суд присудил разведенной женщине €204,6 тыс. в качестве компенсации за работу по дому во время 25-летнего брака. Об этом сообщает телеканал RTVE.

Пара поженилась 23 июня 1995 года и разошлась в 2020 году.

Согласно решению суда, 48-летняя женщина выполняла все домашние дела «исключительно», «со всеми вытекающими отсюда последствиями» и при этом вносила свой вклад в семейный бизнес, где она работала уборщицей.

В иске такая сумма компенсации объяснялась тем, что женщина была лишена любой возможной карьеры из-за «исключительной преданности дому и семье», а ее муж за годы брака накопил много средств.

Адвокат женщины осталась удовлетворена таким решением суда и сказала, что оно представляет собой «признание работы всех женщин, которые находятся в тени, несмотря на то, что являются фундаментальной опорой в семье».

Ранее сообщалось, что житель Малайзии сыграл свадьбу, а потом женился еще три раза, чтобы его первой жене было с кем поговорить.

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