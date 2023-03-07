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Предприниматели заявили, что обанкротились, купив франшизу блогера Лерчек

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ler_chek/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Предприниматели, которые приобрели франшизу Letique Cosmetics у блогера Валерии Чекалиной, заявили, что обанкротились на ее бизнесе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Со слов россиян, они приобрели франшизу магазина косметики за 1 млн 100 тыс. рублей. В стоимость «готового бизнеса» входила сама продукция стоимостью 600 тыс. рублей, а также торговая точка в виде «островка» за 500 тыс. рублей.

Изначально бизнес развивался и приносил доход, однако спустя два года блогер запретила собственникам франшизы проводить розыгрыши, и число покупателей в их точках упало. Позже Лерчек стала самостоятельно разыгрывать продукцию на основном сайте магазина, и большая часть клиентов стала приобретать косметику напрямую у Чекалиной.

Одна из предпринимательниц попросила Чекалиных остановить розыгрыш, поскольку обороты в ее франшизе постоянно падали. Отчаянная женщина взяла кредиты на 1,5 млн рублей, но «реанимировать» бизнес ей не удалось. В итоге россиянка обанкротилась, как и многие другие владельцы франшиз Лерчек.

Ранее стало известно, что в собственности блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артема Чекалина, которые стали фигурантами уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, находится несколько роскошных автомобилей.

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