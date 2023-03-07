112: установлены подозреваемые соучастники схемы ухода от налогов блогера Лерчек

Стали известны личности подозреваемых соучастников дела о неуплате налогов, возбужденного в отношении блогера-миллионника Валерии Чекалиной, также известной как Лерчек. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, уйти от налогов Чекалиной помогал не только ее супруг Артем, но и другие члены их семьи. Так, к преступлению могут быть причастны мать Чекалиной, брат Артема Чекалина и его супруга, а также партнер блогеров Роман Вишняков.

Напомним, Чекалина обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 млн рублей. По версии следствия, блогер, будучи в статусе ИП и используя упрощенную систему налогообложения, которая допускает лимит доходов в 150 млн рублей в год, получала доход от проведения фитнес-марафонов в размере, существенно превышающем это ограничение.

Супругу блогера, Артему Чекалину, предъявлено обвинение по статье «Пособничество в уклонении физического лица от уплаты налогов».

Ранее сообщалось, что что десятки подписчиц выдвинули обвинения в мошенничестве против блогера Чекалиной.