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Суд продлил до 13 апреля арест генералу СКР Музраеву по делу о поджоге дома губернатора

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СУ СК по Волгоградской области

Южный окружной военный суд продлил арест бывшему руководителю Следственного управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаилу Музраеву, обвиняемому в поджоге дома губернатора Андрея Бочарова, который квалифицировали как теракт, сообщает ТАСС.

Арест был продлен до 13 апреля, уточняется в сообщении пресс-службы суда.

9 марта на заседании выступит сам Музраев.

Ранее гособвинитель просил суд назначить экс-руководителю СУ СК 20 лет колонии строгого режима.

Музраева задержали 10 июня 2019 года после обысков у него дома и в служебном кабинете. По информации следствия, экс-глава регионального СК покрывал преступную группировку, которая в ноябре 2016 года проникла на территорию частного дома и попыталась совершить покушение на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Позднее выяснилось, что обвиняемый причастен к другим эпизодам преступной деятельности.

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