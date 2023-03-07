В Якутии найден древнейший в мире алмаз возрастом 3,5 млрд лет

Сибирские ученые обнаружили в Якутии алмаз возрастом около 3,6 млрд лет. Об этом сообщает портал издания Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

По информации издания, алмаз был найден в кимберлитовой трубке Удачная в Якутии. Исследование проводили сибирские ученые в составе международной группы.

Ученые пояснили, что алмаз, по всей видимости, является самым древним из найденных на Земле.

«Возраст сингенетического этому алмазу включения сульфида оценивается приблизительно в 3,6 млрд лет. Согласно полученным нами результатам, он был захвачен растущим оливином при достаточно высоких температурах — более 1400℃ и давлениях более 5,5 ГПа. Это соответствует глубинам около 180 километров», — говорится в публикации.

Ранее ТАСС сообщал, что проходческий комбайн производства Ясиноватского машиностроительного завода Донецкой народной республики (ДНР) впервые используют на предприятии по добыче алмазов в Якутии.