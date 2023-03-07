Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Якутии найден древнейший в мире алмаз возрастом 3,5 млрд лет

close
100%
Depositphotos

Сибирские ученые обнаружили в Якутии алмаз возрастом около 3,6 млрд лет. Об этом сообщает портал издания Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

По информации издания, алмаз был найден в кимберлитовой трубке Удачная в Якутии. Исследование проводили сибирские ученые в составе международной группы.

Ученые пояснили, что алмаз, по всей видимости, является самым древним из найденных на Земле.

«Возраст сингенетического этому алмазу включения сульфида оценивается приблизительно в 3,6 млрд лет. Согласно полученным нами результатам, он был захвачен растущим оливином при достаточно высоких температурах — более 1400℃ и давлениях более 5,5 ГПа. Это соответствует глубинам около 180 километров», — говорится в публикации.

Ранее ТАСС сообщал, что проходческий комбайн производства Ясиноватского машиностроительного завода Донецкой народной республики (ДНР) впервые используют на предприятии по добыче алмазов в Якутии.

Все новости на тему:
Цивилизация
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть