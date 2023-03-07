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В заксобрании Красноярского края не слышали об отравлении депутата Терехова мухоморами

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Александр Натрускин/РИА Новости

В пресс-службе законодательного собрания Красноярского края «Газете.Ru» не смогли подтвердить информацию СМИ о госпитализации местного депутата Терехова после отравления мухоморами. В пресс-службе отметили, что не были на связи с Тереховым после его отъезда в Москву.

«На данный момент у пресс-службы нет информации об этой ситуации. Денис Эдуардович после работы на КЭФе улетел в Москву, на связи мы не находились», — сообщили в пресс-службе.

Коллега Терехова, зампред комитета по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды Евгений Петренко также рассказал «Газете.Ru», что у него нет информации о возможном отравлении депутата.

«К сожалению, не обладаю никакой информацией», — сказал он.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что депутата Дениса Терехова около двух ночи доставили в токсикологическую реанимацию НИИ им. Склифосовского в Москве после отравления мухоморами. По данным Telegram-канала 112, к делу подключились правоохранительные органы, они выясняют, у кого Терехов мог приобрести грибы и что стало причиной отравления.

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