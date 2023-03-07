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Нутрициолог перечислила продукты, которые помогут избавиться от отеков

Нутрициолог Панова: свекла и томаты способствуют избавлению от отеков

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Depositphotos

Нутрициолог Ольга Панова в беседе с Life перечислила продукты, которые помогут избавиться от отеков. Одним из таких, по ее словам, является свекла, обладающая необходимым набором микроэлементов.

«Такой простой продукт, как свекла, не только поможет избавиться от токсинов за счет бетаина, но и выведет лишнюю жидкость из организма благодаря мочегонному действию. Таким образом, свекла поможет вам и вес снизить, и от отечности избавиться», — пояснила Панова.

Также в списке томаты, которые являются богатым источником калия, способны очищать кровь и избавлять ее от токсинов. Кроме того, по словам Пановой, в борьбе с отеками поможет петрушка, при регулярном употреблении которой можно вывести из организма лишнюю жидкость и соль.

Замыкает перечень оливковое масло. Как отметила нутрициолог, оно стимулирует кровообращение и улучшает функции сердечно-сосудистой системы. При этом она подчеркнула, что прежде чем избавляться от отеков, нужно понять причины их возникновения, обратившись к врачу.

Ранее нутрициолог «Азбуки вкуса» Марина Иванова рассказала «Газете.Ru», какие блюда русской кухни помогают бороться со стрессом.

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