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Зимой в Москве солнце светило в 1,5 раза чаще, чем в Петербурге

Зимой в Москве солнце светило всего 83 часа

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Прошедшая зима в Москве оказалась хмурой, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с «Газетой.Ru» он сообщил, что жители столицы за декабрь, январь и февраль получили всего 83 часа или 67,5% от сезонной нормы солнечного сияния.

«По данным обсерватории МГУ, за декабрь продолжительность солнечного сияния в Москве была 22 часа при норме в 18 часов. За январь солнце светило всего 21 час, а норма — 33 часа. В феврале было 40 часов солнечного света, тогда как средняя характеристика за прошедшие годы — 72 часа. В декабре более-менее стандартно, а вот в январе было заметно меньше солнечных дней. Норма – это усредненные за весь период наблюдения показатели. То есть январь и февраль были хмурыми, причем заметно хмурыми. Они существенно уступали обычным показателям продолжительности солнечного сияния в столице», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что как минимум в полтора раза в январе и феврале продолжительность солнечного сияния в Москве была меньше, чем в среднем в эти месяцы в столице.

«Если сравнивать с Санкт-Петербургом, а там было всего два солнечных дня (52 часа), то конечно обогнали, потому что у нас продолжительность светового дня больше, чем в Питере. Там восход солнца позже начинается», — констатировал Вильфанд.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей 8 марта.

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