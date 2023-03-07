Башкирский суд рассмотрит дело охотников, убивших медведя в берлоге

Двое охотников из Бурзянского района области убили медведя во время нелегальной охоты, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Башкортостан.

Следователи из города Межгорье завершили расследование дела по факту незаконной охоты, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Его фигурантами стали два жителя Бурзянского района.

Охота, приведшая к уголовному разбирательству, прошла 11 декабря 2022 года в лесу около деревни Байгазино.

54-летний мужчина и его 38-летний напарник не имели разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Но, взяв охотничьи ружья 12-го калибра, они отправились в лес, где нашли и убили самца медведя, находящегося в зимней спячке.

Охотники стали разделывать его тушу и были взяты с поличным сотрудниками органов, которые находились на рейде против незаконной рубки лесных насаждений.

Предварительно обвиняемые признали свою вину, после чего уголовное дело было передано в суд.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области медведь насмерть загрыз выстрелившего в него 62-летнего мужчину. Позже животное скончалось от полученных ран рядом с мужчиной. Тело охотника было обнаружено спустя два дня после того, как он ушел на охоту.