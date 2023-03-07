Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Башкирский суд рассмотрит дело охотников, убивших медведя в берлоге

close
100%
Depositphotos

Двое охотников из Бурзянского района области убили медведя во время нелегальной охоты, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Башкортостан.

Следователи из города Межгорье завершили расследование дела по факту незаконной охоты, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Его фигурантами стали два жителя Бурзянского района.

Охота, приведшая к уголовному разбирательству, прошла 11 декабря 2022 года в лесу около деревни Байгазино.

54-летний мужчина и его 38-летний напарник не имели разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Но, взяв охотничьи ружья 12-го калибра, они отправились в лес, где нашли и убили самца медведя, находящегося в зимней спячке.

Охотники стали разделывать его тушу и были взяты с поличным сотрудниками органов, которые находились на рейде против незаконной рубки лесных насаждений.

Предварительно обвиняемые признали свою вину, после чего уголовное дело было передано в суд.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области медведь насмерть загрыз выстрелившего в него 62-летнего мужчину. Позже животное скончалось от полученных ран рядом с мужчиной. Тело охотника было обнаружено спустя два дня после того, как он ушел на охоту.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть