Суд обязал компанию из ЯНАО выплатить 1,2 млн рублей сотруднику, пострадавшему на работе

Компания «ЯмалСтройПромГаз» должна выплатить пострадавшему на производстве сотруднику 1,2 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

Сотрудник бирского филиала компании выполнял подготовительные работы, собираясь осуществлять в дальнейшем резку и монтаж трубы, но в какой-то момент она соскочила с конструкции, выполняющей роль подпоры, и накатилась на ногу пострадавшему. Происшествие случилось в августе 2021 года. С тех пор мужчина является инвалидом 2-й группы.

Прокурорская проверка установила, что ЧП произошло из-за неудовлетворительной организации работ на производстве, а также из-за несоблюдения требований по охране труда.

Бирский суд уже взыскал в пользу потерпевшего 400 тыс. рублей, но местная прокуратура отправила апелляционное представление в Верховный суд республики.

Там судья удовлетворил запрос об увеличении суммы компенсации морального вреда. Теперь ООО «ЯмалСтройПромГаз» обязан выплатить пострадавшему работнику 1,2 млн рублей.

«Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства» — сообщили в пресс-релизе прокуратуры.