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Почта России выпустила открытки с пейзажами Сахалина и Курил

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Андрей Шапран/РАИ «Новости»

«Почта России» и Русское географическое общество (РГО) совместно выпустили серию из пяти открыток с пейзажами Сахалинской области. Об этом пишет АиФ со ссылкой на пресс-службу организации.

На трех открытках размещены пейзажи курильского острова Итуруп. Еще на двух — маяк Анива и остров Шикотан.

По словам министра туризма региона Артема Лазарева, в этих местах могут побывать все туристы, посветившие регион.

Открытки уже доступы в продаже в почтовых отделениях региона. Их можно приобрести за 44 рубля.

Для открыток отобрали фотографии участников ежегодного конкурса РГО «Самая красивая страна». Авторами изображений стали Дмитрий Куликов, Ольга Мусиенко, Наталья Афанасьева, Евгения Фенько и Алексей Королев.

Ранее ФСБ сообщила о рассылке иностранными спецслужбами писем для сбора данных об участниках СВО.

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